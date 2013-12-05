Евромайдан в Украине. Хроника событий. 5 декабря

Стали известны фамилии и домашние адреса "беркутовцев", которые избивали людей под АП - оппозиция

Народный депутат от фракции УДАР Валерий Пацкан заявил, что на сегодняшний день известны имена всех бойцов "Беркута", которые избивали людей 1 декабря под Администрацией президента (АП).

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.

"Я завтра, как председатель комитета, собираю внеочередное заседание. Хочу видеть представителей Генпрокуратуры, МВД, чтобы они дали реальную оценку тому, что сейчас происходит", - отметил Пацкан.

По его словам, сейчас началось обнародование имен тех "беркутовцев", которые пытали людей. "У общественных активистов, у оппозиции есть уже все данные о всех руководителях подразделений. Есть адреса домашние. Достать их — не проблема", - отметил нардеп.

Вместе с тем он поинтересовался, как потом этим силовикам возвращаться в свои дома и смотреть в глаза родным.

"Мы не хотим, чтобы у тех "беркутовцев" были проблемы дома. Но за свои преступления они должны нести наказание", - резюмировал Пацкан.

Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что портреты и адреса судей Гайдука С.В., Малиновской В.М. и Гриньковской Н.Ю., осудивших задержанных активистов, будут висеть по всему Киеву.

***

Главный киевский милиционер опроверг свою отставку

Валерий Коряк, отстраненный от выполнения рабочих обязанностей, и далее называет себя руководителем столичной милиции.

Об этом он сообщил после допроса в Генпрокуратуре, сообщает ТСН.

Там расследуется дело о превышении полномочий правоохранителями в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости.

По словам Коряка, он еще не написал заявления об увольнении, но на совещании с министром внутренних дел предложил принять его отставку. Главный милиционер столицы подчеркнул, что ответил на все вопросы следователя, а действия "беркутовцев" назвал слишком жестокими.

"Мы сейчас разбирались, я отвечал на вопросы следователя. Я думаю, там действительно слишком такое мощное применение спецсредств, возможно, можно было обойтись и меньшими силами, как говорится. Сейчас этот вопрос изучается, будет дана оценка всем, кто там был, и руководителям, и мне в том числе", - пояснил Коряк.

Ранее сообщалось, что за избиение активистов Евромайдана относительно "беркутовцев" открыто уголовное производство.

***

Митингующие возобновили пикетирование Дома правительства

Митингующие возобновили пикетирование Дома правительства.

Как сообщает Радио Свобода, около полутысячи граждан проводят пикет под Кабмином. Количество митингующих растет.

В 8.00 под зданием правительства начался митинг, а колонна активистов двинулась с Майдана Незалежности к месту пикетирования еще раньше. Участники пикета пришли с государственными флагами Украины и флагами Европейского Союза.

В планах протестующих – проводить мирное пикетирование Дома правительства на протяжении дня. У Дома правительства всю ночь дежурили «беркутовцы», подъезды к близлежащим домам заблокированы автобусами.

Движение к зданию Администрации Президента со стороны Банковой перекрыли около 50 бойцов внутренних войск МВД.

***

Колесниченко предлагает закрывать СМИ за информацию, направленную на вмешательство в деятельность органов власти

Депутат из фракции Партии регионов Вадим Колесниченко зарегистрировал законопроект о "О противодействии экстремизму", который предусматривает закрытие СМИ, разместивших информацию, направленную на вмешательство в деятельность органов власти.

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Рады, пишет Украинская правда.

Согласно документу, экстремизм – деятельность лица или объединения граждан или их публичные призывы или(и) подстрекательство, направленное на насильственный захват или содержание власти или незаконное вмешательство в деятельность органов власти, посягательство на основы конституционного строя и национальной безопасности, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, которая является следствием невосприятия правовых норм или других правил поведения (социальных норм).

Экстремистская деятельность, согласно документу, - деятельность лица или группы лиц по планированию или(и) организации, или(и) подготовки, или(и) осуществления действий, охватывающих виды экстремистской деятельности, отмеченные в статье 4 данного закона. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы или информация на бумажных, электронных и других носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности, или обосновывают, или оправдывают необходимость осуществления такой деятельности, публикации.

Также, по мнению Колесниченко, экстремистскими считаются материалы, оправдывающие социальное, расовое, национальное, этническое, языковое или религиозное превосходство или оправдывают практику осуществления военных или других преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо социальной, расовой, национальной, этнической, языковой или религиозной группы.

***

Гриценко заявил, что имеет записи радиосообщений «Беркута» при разгоне Евромайдана

Народный депутат Украины Анатолий Гриценко заявил, что ему передали записи радиообмена командиров «Беркута» при ночном штурме Майдана 30 ноября.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Этой ночью мне передали записи радиообмена командиров «Беркута» при ночном штурме Майдана 30 ноября. Из радиообмена понятно, что это было заранее спланированное нападение, с четкой координацией действий отдельных групп спецподразделения. Команды, доклады, характерные голоса - все это может помочь следствию воспроизвести картину преступления, определить поименно руководителей и отдельных исполнителей преступного приказа", - написал Гриценко.

По его словам, хотя у него и нет доверия к Генеральной прокуратуре, однако он направит Генпрокурору Виктору Пшонке копии файлов.

"Для следователей прокуратуры: записи я получил от неизвестного человека; от неизвестного, но порядочного человека: так и указывайте в своих протоколах, - тогда я их подпишу", - прибавил Гриценко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводивших мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. Позже в Интернете появились записи с камер наблюдения, которые свидетельствуют, что бойцы «Беркута» догоняли и били людей и на значительном расстоянии от Майдана Незалежности.

Данный факт вызвал новую вспышку массовых акций протеста.

***

Журналисты призывают участников Совета министров ОБСЕ немедленно направить в Киев наблюдателей

Около 20 журналистов - представителей движения “Стоп цензуре!” и представителей общественных организаций - провели акцию возле здания, где начинается 20 заседание Совета министров ОБСЕ, протестуя против разгона мирных демонстраций в Киеве, избиения студентов, участников акций протестов и журналистов и против арестов активистов акций.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты “Стоп избиению журналистов!” и “Стоп диктатуре!”.

Кроме того, участникам этого заседания Совета министров ОБСЕ раздают информацию о том, что произошло в Киеве, и фотографии побитых журналистов.

“Мы раздаем точную информацию, что произошло с журналистами. Власть рассказывает свою версию событий, мы хотим, чтобы участники знали, как было в действительности”, - сообщила активист “Стоп цензуре” Наталия Соколенко.

Кроме того, движение “Стоп цензуре!” распространило заявление с призывом к странам - участницам ОБСЕ, делегации которых приехали в Киев, немедленно направить в Киев наблюдателей ОБСЕ, которые фиксировали бы и давали оценку событиям в Украине.

“Просим как можно скорее назначить Мониторинговую группу, мандат которой должен включать право находиться в зале суда во время рассмотрения дел задержанных участников мирных собраний и журналистов для независимой объективной фиксации хода судебного заседания”, - отмечается в заявлении “Стоп цензуре”.

Кроме того, участники движения “Стоп цензуре!” обращаются к Президенту Украины Виктору Януковичу выступить с обращением относительно ситуации с избиением участников мирного собрания 30 ноября и 1 декабря и журналистов, которые освещают эти события в Киеве, и в связи с массовыми нарушениями прав человека.

Кроме того, участники движения требуют немедленной отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

Во время освещения Евромайданов были побиты более 40 журналистов. Большинство из них пострадало, освещая 1 декабря столкновения на улице Банковой в Киеве.

***

На Майдане Незалежности собрались более 1 тыс. митингующих

На Майдане Незалежности в центре Киева на это время собралось более 1 тыс. участников акции против политики нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющая часть участников акции стоит возле сцены. Люди держат в руках флаги Украины, Евросоюза, партии “УДАР” и “Батькивщины”, также есть один флаг Грузии.

Другая часть людей фотографируется возле каркаса, где должны были установить новогоднюю елку. Там люди вывесили флаги Украины с надписями городов и сел, откуда они приехали.

Также там размещен плакат: “Юлі - волю!”, “Україну до Євросоюзу!” (“Юле - свободу!”, “Украину в Евросоюз!”.

От метро “Крещатик” небольшими группами к сцене также подходят люди, чтобы присоединиться к акции протеста.

Люди ведут себя спокойно, греются, пьют чай.

В то же время, возле КГГА в настоящее время находится около 200 человек. Одни просто стоят на улице, другие заходят в середину здания, чтобы погреться.

Правоохранителей на Майдане не видно.

***

Рыбак не смог открыть заседание ВР

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак не смог сегодня открыть заседание парламента из-за недостаточного количества присутствующих в сессионном зале депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в сессионный зал, Рыбак попросил депутатов зарегистрироваться.

Зарегистрировались только 220 народных депутатов. При этом для принятия законопроектов необходимо, минимум, 226 голосов.

Рыбак попросил депутатов вновь зарегистрироваться, поскольку допустил, что кто-то из них просто не успел этого сделать.

Однако со второго раза зарегистрировались еще меньше депутатов - 214.

“Поэтому возможности проведения заседания сессии нет”, - сказал Рыбак.

Таким образом, он даже не открыл сегодняшнее заседание.

Спикер также добавил, что парламент должен продолжить работу завтра в 10.00. Он пригласил руководителей фракций к себе на совещание.

В настоящее время народные депутаты из всех фракций все еще частично находятся в сессионном зале.

Депутаты от “Свободы” проводят совещание возле своих рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром депутаты от оппозиции вновь заблокировали трибуну и президиум парламента.

***

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет акция солидарности с Евромайданом

Сегодня в Санкт-Петербурге (Россия) пройдет акция солидарности с Евромайданом.

О этом УНИАН сообщила один из организаторов акции Наталья Цымбалова.

«Сегодня, в четверг 5 декабря, группа политических и гражданских активистов проведет акцию солидарности с Евромайданом, в поддержку стремления большинства народа Украины к интеграции в Европейский Союз. Акция в формате одиночных пикетов под основным лозунгом "Мы - с народом Украины. За европейский выбор!" пройдет в 19.00 на Невском проспекте у ст. м. Гостиный двор», - сказала Цымбалова.

Она отметила, что большинство граждан Украины сделали выбор в пользу евроинтеграции – максимально возможного расширения контактов с Европейским Союзом.

По ее мнению, на политику украинского руководства, в частности, на отказ от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, оказало влияние давление со стороны президента России Владимира Путина.

Цымбалова отметила, что участники акции намерены поддержать стремление большинства украинского народа теснее сотрудничать с ЕС, поддержать право народа на выдвижение требований к властям на мирных протестных акциях.

«Мы возмущены давлением Путина и его окружения на Украину. Мы против осуществления евразийских проектов руководства РФ за счет граждан России. Мы хотим, чтобы народ Украины знал: Россия – это не только «коллективный Путин», но и мы – российские демократы. Вернемся в наш европейский дом! Сегодня Украина, завтра – Россия», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря у Посольства Украины в Москве был задержан российский оппозиционер Борис Немцов и десять активистов оппозиционного движения «Солидарность» за проведение несанкционированной акции в поддержку украинского Евромайдана. После того как они развернули десятиметровый баннер «Украина, мы с тобой», полиция пресекла акцию и задержала ее участников. Их доставили в отделение полиции.

Кроме этого, мэрия Москвы отказалась согласовать 7 декабря пикет у Посольства Украины в российской столице в поддержку Евромайдана из-за «узкого тротуара», акция пройдет в «формате схода граждан».

***

Азаров заверяет, что власть готова к мирным переговорам с протестующими

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что власть готова к мирным переговорам с протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил во время 20-го заседания Совета министров ОБСЕ, которое началось сегодня в Киеве.

Азаров заявил: “Мы воспринимаем эти протесты, мы готовы к мирному диалогу, но мы четко говорим нашим оппонентам, что есть процедура демократических выборов, и мы имеем очень демократический закон о выборах. Давайте на выборах спросим мнение людей, как они решат, так и будет”.

Также он заявил, что со стороны некоторых протестующих «есть определенные экстремистские силы, и эти экстремистские силы проводят линию на захват государственных учреждений, зданий. Они захватили здание мэрии, блокировали работу Администрации Президента, блокировали работу правительства и нашего парламента. Безусловно, это временные трудности».

Он заявил, что те, кто этим занимается, нарушают закон, и это не европейский путь развития.

Также Азаров призвал к решению всех спорных вопросов за столом переговоров.

“Я думаю, что все наши партнеры, друзья и коллеги с пониманием отнесутся к тем проблемам, которые возникли у нас, и, как друзья, по-приятельски помогут нам”, - сказал Азаров.

***

Генпрокуратура сегодня допросит должностных лиц МВД и милиции Киева в рамках дела о разгоне “Беркутом” Евромайдана

Генеральная прокуратура сегодня допросит должностных лиц МВД и столичной милиции в рамках расследования уголовного производства относительно событий, связанных с разгоном Евромайдана 30 ноября.

Как сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре, в частности, в Главное следственное управление ГПУ вызваны на допрос заместитель начальника киевской милиции по общественной безопасности Петр Федчук и заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, который также отвечает за организацию и обеспечение правоохранителями общественной безопасности.

***

В ВР зарегистрирован законопроект о ликвидации спецподразделения “Беркут” - Яценюк

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о ликвидации спецподразделения МВД “Беркут”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Только что в парламенте зарегистрирован закон о ликвидации “Беркута” и о лишении социальных и воинских званий всего начальственного и рядового состава этого бесчестного милицейского подраздела”, - заявил Яценюк.

На вопрос журналистов, какие перспективы принятия данного законопроекта в парламенте, Яценюк сказал: “Очень большие в том случае, если дальше будет развиваться ситуация так, как она сегодня есть, если дальше мы будем бороться, и акция Майдана будет расширяться”.

Он подчеркнул, что в таком случае “это даст возможность принять не только данный закон, но и отправить правительство в отставку и объявить досрочные президентские и парламентские выборы”.

В то же время, на сайте парламента пока нет информации о регистрации законопроекта о ликвидации спецподразделения “Беркут”.

***

Государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабмина судебное постановление о запрете на блокирование правительства

Государственный исполнитель зачитал митингующим возле Кабинета министров Украины судебное постановление Шевченковского районного суда г. Киева о запрещении блокирования здания Кабмина и препятствования деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил госисполнитель Александр Варченко.

По его словам, данное постановление является обязательным к немедленному выполнению, его обжалование в апелляционной инстанции не прекращает его действие.

***

У митингующих есть 5 дней, чтобы разблокировать Кабмин - МВД

У митингующих есть 5 дней, чтобы разблокировать Дом правительства.

Об этом заявил журналистам и.о. начальника ГУ МВД в г. Киеве Валерий Мазан, ссылаясь на решение суда.

Как передает корреспондент УНИАН, Мазан отметил, что по истечение этого срока милиция будет принимать меры относительно блокирования здания. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

***

Львовский Евромайдан с сегодняшнего дня будет собираться после учебы и работы

Львовский Евромайдан сегодня, 5 декабря, изменяет свой формат: будет меньше музыки, участники массово будут собираться после учебы и работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе львовского Евромайдана, это связано, в первую очередь, с тем, чтобы дать возможность ученикам и студентам посещать учебу, а львовянам находиться на рабочих местах.

„Также с сегодняшнего дня существенно сокращается концертная программа на «Евромайдане Львов». Жителей города приглашаем приходить после учебы или после завершения рабочего дня”, - отмечается в сообщении.

В сообщении также анонсируется план действий львовского Евромайдана на 5 декабря.

В 12.00 состоится акция «Освободи эмоции» - возле «Віденської кав’ярні» («Венского кафе»), возле памятника Шевченко и в одной из палаток будут стоять волонтеры с ящичками. Каждый может написать на бумажках все, что «накипело», и бросить в ящик. В 17.00 к ящикам привяжут воздушные шары и отпустят.

В 14.00 – открытие инсталляции «Социальная пирамида». На Евромайдане будет построена пирамида из стульев, которая будет отображать внутреннюю социальную структуру и иерархию государства.

В 19.00 - общая молитва на Евромайдане.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время на львовском Евромайдане постоянно находится около 300 человек, хотя количество людей постоянно меняется. Установлены 8 палаток.

***

Общественная приемная Координационного центра правовой защиты митингующих открылась возле Майдана Незалежности

Координационный центр правовой защиты Штаба национального сопротивления, созданный на базе юридических служб УДАРа, «Батькивщины» и «Свободы», открыл общественную приемную по адресу: переулок Тараса Шевченко, 18/19 (возле Майдана Незалежности).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАРа.

Также за необходимой правовой помощью митингующие могут обращаться круглосуточно по телефонам: (044)-220-17-71, 068-717-09-82, 068-717-09-63, 063-753-13-45, 063-127-63-50, Электронный адрес Центра: eurozahyst@gmail.com. Web: http://eurozahyst.org

Координационный центр правовой защиты готов оказывать бесплатную профессиональную юридическую помощь пострадавшим от неправомерных действий работников правоохранительных органов.

В частности, лица, которым были нанесены телесные повреждения работниками спецподразделения «Беркут» во время массовых акций в городе Киеве в поддержку Евроинтеграции, могут обратиться в Координационный центр для получения правовой помощи при составлении заявления о совершении преступления работниками правоохранительных органов.

В общественной приемной адвокаты, которые присоединились к работе Координационного центра, также помогут составить исковые заявления в суд для возмещения материального ущерба или морального вреда неправомерными действиями работников правоохранительных органов. Например, в случае повреждения имущества (фото-, видеотехники, мобильных телефонов и т. п.), причинения вреда здоровью и т.п.

Всем потерпевшим обеспечивается представительство их интересов в судах профессиональными адвокатами.

Также правозащитники Координационного центра предоставляют юридические консультации относительно порядка совершения действий при общении с правоохранительными органами, в том числе – во время проведения следственных действий, а по возможности сопровождают потерпевшего в таких ситуациях.

***

Представитель исполнительной службы зачитал митингующим судебное решение об освобождении здания КГГА

Представитель Государственной исполнительной службы зачитал участникам антиправительственной акции, которые находятся в здании Киевской городской государственной администрации, решения суда, которое обязывает митингующих добровольно покинуть помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель исполнительной службы отметил, что судебное решение подлежит немедленному выполнению.

Представитель исполнительной службе в сопровождении нескольких сотрудников милиции вошли в здание мэрии с внутреннего двора и так же после оглашения решения суда под возгласы митингующих «Ганьба!» и «Революція!» (“Позор!” и “Революция!”) покинули его.

***

Бывшие руководители силовых подразделов милиции заявляют, что “Беркут” на Банковой и на Майдане Незалежности действовал преступно

Бывшие руководители силовых подразделений милиции заявляют, что “Беркут” на Банковой и на Майдане Незалежности действовал непрофессионально и преступно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили экс-командир киевского “Беркута” Геннадий Абрамчук и экс-командир спецподразделения “Титан” Вадим Бартеньев.

В частности, Абрамчук отметил, что любой приказ, если он законен, должен быть выполнен. Но в ситуации на Майдане, когда разгоняли студентов, милиция действовала непрофессионально.

“В этой ситуации можно было бы действовать путем вытеснения, не было потребности кого-то бить, тем более, что не наблюдалась агрессия. Там бросались яйцами, никто (из милиции) не пострадал. Наоборот, милиционеры разбивали дубинками головы”.

Он также считает, что такой приказ действительно мог дать начальник киевской милиции Валерий Коряк, поскольку “Беркут” подчиняется начальнику Главного управления МВД в Киеве.

Также экс-командир “Беркута” считает, что, скорее всего, за превышение властных полномочий накажут не руководителей, а исполнителей.

“Может, и было указание (бить тех, кто не оказывает сопротивления), но я тоже был бойцом и понимал, что буду нести персональную ответственность. А тот человек, который дал такой приказ, просто открестится, и милиционер останется один на один со своими проблемами”, - сказал Абрамчук.

Также он считает, что это не значит, что рядовые «беркутовцы», которые превысили полномочия, не должны нести ответственности, потому что выполняли преступный приказ.

“Если мне будет приказ и я бью, значит, я такой же преступник, как и тот, кто приказал бить”, - сказал экс-командир киевского “Беркута”.

В свою очередь, экс-начальник спецподразделения “Титан” Бартеньев заявил о непрофессиональной подготовке операции по защите Банковой.

Он отметил, что, когда на курсантов Внутренних войск, которые стояли в первых рядах, пошел трактор, полетели камни, в тот момент была реальная угроза жизни милиционеров. «И они даже могли применить оружие по закону о милиции. Но они не оказывали никакого сопротивления атаке. И наоборот, когда начал действовать “Беркут”, то “попали под раздачу невинные люди”, - отметил Бартеньев.

***

Милиция открыла уже 64 уголовных производства относительно событий в рамках Евромайдана в Киеве

Органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства относительно правонарушений во время акций протеста в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

“В период с 24 ноября по 3 декабря органами внутренних дел открыто 64 уголовных производства относительно событий во время акций протеста, которые занесены в Единый реестр досудебных расследований”, - сказал Татаров.

Также он сообщил, что в столичных больницах находятся 412 граждан, которые получили травмы во время столкновений в центре столицы, более 220 из них - сотрудники правоохранительных органов.

В то же время Татаров отметил, что на данное время по подозрению в совершении правонарушений задержано 14 человек.

Вместе с тем заместитель начальника ГСУ отрицал информацию относительно без вести исчезнувших во время беспорядков.

“На сегодняшний день у нас нет такой информации, в органы внутренних дел по этому поводу никто не обращался”, - сказал Татаров.

В то же время он призвал граждан, чьи родственники или близкие исчезли, обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

***

Возле ВР и Кабмина продолжаются акции противников и сторонников украинской власти

Возле Верховной Рады и Кабинета министров продолжаются акции противников и сторонников украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле сцены, которая расположена рядом со зданием парламента, находится около 300 участников акции в поддержку власти и Президента Украины Виктора Януковича. Они слушают выступления политиков и активистов.

В то же время возле Кабмина сейчас находится около 100 активистов, которые требуют отставки правительства. Они держат флаги Украины, флаги ВО “Свобода” и красно-черные флаги.

Во дворе перед Кабмином стоит несколько автобусов милиции.

На улицах возле домов правительства и парламента также стоят автобусы милиции.

***

У здания МВД проходит митинг, люди скандируют: «Беркуту» - позор!» и «Захарченко – в отставку!»

У здания Министерства внутренних дел Украины напротив центрального входа проходит митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, около 400 человек, судя по плакатам – из разных регионов Украины, скандируют: «Беркуту» - позор!» и «Захарченко – в отставку!», а также поют Государственный гимн Украины.

Кроме того, пикетчики требуют назвать фамилии тех «беркутовцев», которые в ночь на 30 ноября силой с применением специальных средств разогнали мирных протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, и возбудить против них уголовные дела.

Активисты, выступающие на митинге, предлагают переименовать «беркут» в «стервятник», ведь, по их словам, «только стервятники нападают на то, что лежит и уже не может ходить». Также они призывают других сотрудников МВД «не чинить зла».

Между тем, цепь правоохранителей находится на территории министерства, по другую сторону забора, часть милиционеров – в боевом снаряжении.

***

Против бойцов «Беркута» возбуждено 3 уголовных дела за превышение полномочий - ГПУ

В отношении бойцов «Беркута» возбуждено 3 уголовных дела за превышение полномочий во время разгона Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Юрий Ударцов на заседании Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Он отметил, что на сегодняшний день органами внутренних дел Украины в единый учет внесено 637 заявлений и сообщений о событиях, связанных с проведением митингов и других акций, которые состоялись в Киеве.

По словам Ударцова, органами внутренних дел города осуществляется досудебное расследование по 24 уголовным производствам.

Следователями прокуратуры Киева открыто 10 уголовных производств, добавил он.

Ударцов отметил, что есть пострадавшие с обеих сторон. По его информации, в медицинские заведения обратились 242 человека, в том числе 73 работника милиции и военнослужащих внутренних войск, из которых 48 госпитализированы.

Он добавил, что также на стационарное лечение направлены 62 гражданских лица, среди них 4 журналиста. Госпитализированы 4 человека.

Ударцов сообщил, что также пострадал 1 народный депутат и 5 иностранных граждан, которые отказались от госпитализации.

Прокурор Киева Николай Безкишкий отметил, что организация акций “не вполне совершенна, процесс не контролируется». Он подчеркнул необходимость освобождения государственных учреждений, заявив, что это является не европейскими методами, а это уголовным преступлением.

***

Над Киевсоветом подняли флаг Евросоюза

На флагштоке Киевского городского совета поднят флаг Европейского Союза.

Церемония состоялась в соответствии с решением общего Собрания киевлян, которое проходит в здании КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины».

По словам инициаторов церемонии, членов президиума общего Собрания, флаг Евросоюза должен был быть вывешен с первого дня Евромайдана в знак принадлежности города Киева к Европейскому содружеству и подчеркивая европейский выбор киевлян.

Теперь перед входом в здание КГГА можно увидеть государственный флаг Украины, флаг ОУН, флаг Киева и флаг ЕС, отметили в «Батькивщине».

***

Сегодня из Львова отправится на столичный Евромайдан колонна автомобилистов

Сегодня из центра Львова на столичный Евромайдан отправится колонна автомобилей, чтобы присоединиться к участникам акции в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН организаторы акции, представители Общественной инициативы «Без политики, без оружия».

Они отметили, что колонна из 70 автомобилей и 10 автобусов будет формироваться с 23.00 до 24.00 возле памятника Королю Даниле Галицкому (площадь Галицкая). Дальше колонна отправится в направлении Киева, в поселке Гамалеевка, на трассе Львов-Киев, в 0.30 к ней присоединятся автомобилисты из районов области.

Также организаторы призвали всех желающих присоединяться к ним.

***

В МВД опровергают причастность командира столичного «Беркута» к штурму Администрации Президента

В Министерстве внутренних дел опровергают причастность командира столичного «Беркута» к штурму Администрации Президента 1 декабря.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

В частности, как отметили в УСО, «в сети Интернет появилась информация о том, что якобы командир киевского «Беркута» в воскресенье 1 декабря на ул. Банковой направлял трактор на турникеты и строй правоохранителей».

В связи с этим в МВД заявили, что «эта информация не отвечает действительности и является ничем иным, как провокацией».

«В действительности, в это время командир столичного «Беркута» находился на службе в форменной одежде рядом со своими подчиненными», - отмечается в сообщении.

При этом в МВД подчеркнули, что на сегодняшний день установлены люди, которые действительно управляли этим транспортным средством. По этому факту открыто уголовное производство и принимаются меры по определению места пребывания этих правонарушителей и их задержанию, добавили в министерстве.

Как сообщалось, журналисты нескольких изданий заметили на видео командира столичного «Беркута», полковника милиции Сергея Кусюка, который якобы подстрекал митингующих идти штурмом на Администрацию Президента 1 декабря.

На просьбу ТСН прокомментировать это сходство в милиции ответили, что подробности предоставят после расследования событий.

Напомним, именно таран трактором, бросание камней по головам правоохранителей, дымовые гранаты и файеры стали главным основанием для очередного силового разгона людей «беркутовцами». И именно тогда были задержаны девять человек, которые якобы и провоцировали столкновения. Хотя свидетели тех событий и сегодня заявляют - взяли не тех и вряд ли возьмут.

***

Киевляне не покинут здание Киевсовета - член президиума Общего собрания киевлян

Член президиума Общего собрания киевлян, которое с 1 декабря проходит в помещении Киевсовета, представитель ВО «Свобода» Сергей Рудык заявляет, что киевляне не покинут здание Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом Рудык заявил, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева о запрете блокирования административных зданий, которое зачитал сегодня судебный исполнитель в здании КГГА.

«Каждый может убедиться, что работники секретариата Киевсовета – на рабочих местах, нет только Попова, его заместителей и нескольких руководителей ключевых департаментов, а также Гереги, которая якобы находится на больничном. Поскольку работники Киевсовета – государственные служащие, они не имеют права принимать участие в забастовках и должны обеспечивать жизнедеятельность города. Киевсовет никогда не был заблокирован – наоборот, с 1 декабря он открыт для каждого киевлянина. Здесь обеспечивают порядок и бандитов здесь нет», - заявил представитель ВО «Свобода».

В то же время Рудык заявил: «Мы отсюда не уйдем. Мы, киевляне, в условиях нелегитимного Киевского горсовета, который узурпировал здесь власть, имеем на это право. Так решило Общее собрание киевлян, в которое вошли представители трех оппозиционных партий – ВО «Свобода», «УДАРа» и «Баткьивщины», а также общественные организации. Мы имеем всю полноту власти и к нам уже обращаются органы государственной власти как к субъекту, поэтому я не вижу никаких оснований освобождать помещение».

***

Начато уголовное производство в отношении пропавших без вести людей во время акций в Киеве

Начато уголовное производство в отношении пропавших без вести людей во время акций в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Юрий Ударцо