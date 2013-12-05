Великобритания повысит пенсионный возраст до 69 лет

Официально установленный государством пенсионный возраст в Великобритании увеличится к 2030-м годам до 68 лет, а к концу 2040-х до 69 лет. Об этом заявил министр финансов страны Джордж Осборн, передает Лента.ru со ссылкой на BBC News.

По его словам, это решение является трудным, но необходимым, поскольку пенсионный возраст «должен следовать за ожидаемой продолжительностью жизни», которая в Великобритании постепенно растет.

Предложение повысить пенсионный возраст оказалось в числе многочисленных мер правительства, призванных стабилизировать государственные финансы. В последние несколько лет Великобритания постоянно имеет значительные дефициты бюджета, а госдолг подскочил с 50 до 90 процентов ВВП.

В то же время в связи со старением населения число пенсионеров каждый год увеличивается и тем самым нагрузка на бюджет и пенсионные фонды продолжает расти. Кроме того, увеличение средней продолжительности жизни приводит к более долгому периоду выплаты пенсий.

В целом Великобритания должна будет выплатить в виде пенсий всем людям, которые сейчас входят в рабочую силу, около 7 триллионов фунтов стерлингов, что составляет пять размеров ВВП страны. Накопительная часть, в которую британские трудящиеся инвестируют сами, не достигает и 10 процентов от этой суммы.

В последнее время в Европе сразу в нескольких странах началась дискуссия о необходимости повысить пенсионный возраст ради сокращения государственных издержек. В их числе Франция и Италия. В России в свете пенсионной реформы также поступали предложения о повышении возраста, но пока реформирование данной сферы не предусматривает таких шагов.