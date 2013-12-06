Уровень безработицы во Франции достиг отметки в 10,5%

Доля безработного населения во Франции увеличилась по итогам 3-го квартала текущего года, достигнув отметки 10,5%. Такие данные обнародовал французский Национальный институт статистики и экономических исследований (ИНСЕЕ), передает ИТАР-ТАСС.

Согласно этому докладу, в период с июля по сентябрь этого года количество неработающих граждан возросло на 0,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В общей сложности на сегодняшний день во Франции насчитывается более 3 млн безработных.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост безработицы составил 0,6%, констатировали аналитики.

В целом, согласно подсчетам ИНСЕЕ, на протяжении последних лет уровень безработицы остается во Франции близким к рекордному.

Наихудшими же для страны в этом отношении были 1994 и 1997 годы, когда доля безработных достигала 10,8%.