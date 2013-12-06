Россия утвердила квоты для мигрантов на 2014 год

Москва. В 2014 году в России менее 100 тыс. мигрантов из 11 млн смогут получить разрешение на временное проживание в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Распоряжением устанавливается в 2014 году квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 95 880 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками», - говорится в сообщении.

Квота на 2014 год установлена на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Отмечается, что распоряжение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов в РФ и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по Российской Федерации и по каждому субъекту Федерации.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной миграционной службы России, на территории страны находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Глава ФМС Константин Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

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