Уровень безработицы в США снизился до минимального с 2008 года уровня

Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 203 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны.

Результат оказался гораздо лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя на уровне 185 тыс., сообщают Вести Экономика.

Согласно ноябрьскому отчету, уровень безработицы в США упал до 7%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения безработицы до 7,2%.

Доля участия населения страны в рабочей силе увеличилась до 63% с октябрьского уровня в 62,8%, который был минимальным с марта 1978 года.

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В частном секторе США количество рабочих мест выросло в ноябре на 196 тыс. Экономисты ожидали повышения на 180 тыс. В производственном секторе США количество рабочих мест увеличилось на 27 тыс. при прогнозе роста на 10 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце выросла на 0,2% относительно августа и на 2% в годовом выражении до 24,15 долл. Средняя продолжительность рабочей недели поднялась до 34,5 часа.