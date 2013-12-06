Российская делегация в Киеве провалила принятие резолюции о защите прав журналистов

На 20-ом заседании Совета министров ОБСЕ в Киеве не удалось принять резолюцию о защите прав журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара, отвечая на вопрос, по каким причинам делегация Российской Федерации заблокировала принятие этого документа.

“Решение Совета министров о защите прав журналистов обсуждалось на заседании, но, к сожалению, это решение не было принято”, - сказал Кожара.

Он отметил, что украинская сторона поддерживала принятие этого решения вместе со многими другими странами-участницами ОБСЕ.

“В будущем, конечно, мы поддержим принятие такого решения в рамках ОБСЕ”, - сказал Кожара.

Отвечая на уточняющий вопрос, что помешало принятию этого документа, Кожара сказал: “Я лично не принимал участия в переговорах”.

Читайте также: Гражданские протесты в Украине

В свою очередь, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер отметил, что тот факт, что сегодня не удалось принять настоящий документ, не значит, что дебаты прекратились. “Это еще не конец истории”, - уверил он.

В то же время представитель делегации Литвы перед заключительной пресс-конференцией заседания Совета министров ОБСЕ отметил, что “из-за сопротивления определенных членов мы не смогли принять резолюцию о защите прав журналистов, хотя на предыдущих международных форумах мы достигли предварительного согласия».

«ЕС был готов со своей стороны сделать это опять. Особенно здесь в Киеве это бы послужило мощным сигналом о том, что применение силы, запугивание, нападение на журналистов недопустимы. Мы призываем всех участников ОБСЕ придерживаться стандартов в отношении безопасности журналистов», - подчеркнул он.