Гражданские протесты в Украине. 7 декабря

Автобус с белорусами, едущими на Евромайдан, задержали

Автобус с белорусами, который ехал из Минска в Киев, остановили в Марьиной Горке (Минская область).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, несколько десятков белорусов должны были сегодня выехать из Минска, чтобы посетить Киев и поддержать участников Евромайдана.

Однако около 21 часа автобус, на котором они ехали, был остановлен в Марьиной Горке.

«Консилиум различных служб решает, что делать. Подробностей пока нет», - пишет в «Фейсбуке» организатор поездки Дарья Катковская.

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«Беркут» окружил телецентр в Киеве - СМИ

Силовики захватили телецентр в Киеве, расположенный по улице Мельникова, 42.

Как сообщает «Украинская правда», об этом телеканалу новостей "24" сообщил журналист радио "Эра" Александр Завадько, который находится внутри.

По его словам, на территории телецентра стоят три машины и один автобус милиции, а также два автобуса и один микроавтобус с работниками спецподразделения "Беркут". Силовики пока ходят вокруг здания.

Журналисты сообщают, что захват начался еще с 20-и часов, а правоохранителей, видимо, вызвали по тревоге, потому что они на ходу застёгивают бронежилеты и выглядят, будто только что проснулись.

Башню захватили для проведения телемарафона, который запланирован на субботу, сообщает канал "24". Впрочем, детали мероприятия пока не известны. Уже созваны эфирные группы.

По словам журналистов, местная охрана обеспокоена, на входе проверяют удостоверения даже у тех, кого хорошо знают.

Как заявили УНИАН в отделе Связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, информация о захвате телебашни представителями силовых структур не соответствует действительности.

При этом в милиции добавили, что решение о направлении дополнительных спецподразделений к зданию телецентра принято «для обеспечения охраны общественного порядка и недопущения правонарушений». Согласно информации милиции «вчера во время митинга возле Шевченковского районного суда отдельные группы лиц выражали намерения блокировать работу Киевского телецентра».

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Мост между США и Канадой засветился цветами украинского флага

В мире прошла еще одна акция солидарности с украинцами, которые митингуют в поддержку евроинтеграции, - на сей раз желто-голубыми цветами засветился мост, который соединяет США и Канаду.

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

«Peace Bridge между городом Баффало штату Нью-Йорк и городком Форт Эри канадской провинции Онтарио стал желто голубым», - говорится в сообщении.

Напомним, раньше в польском Кёльце желто-голубыми флагами украсили центральную улицу и главную площадь города, во Вроцлаве голубым и желтым засветился стадион, а в Варшаве – самый высокий дом – Дворец культуры и спорта.

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Возле посольства Украины в Москве проводят "молчаливую" акцию в поддержку Евромайдана

В Москве к посольству Украины пришло несколько десятков человек на "молчаливую" акцию в поддержку Евромайдана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле здания украинской дипломатической миссии российская полиция усилила меры безопасности, рядом припарковалось четыре автобуса спецподразделения ОМОН. Полицейские никого не задержали, однако потребовали от некоторых участников предоставить документы удостоверяющие личность.

Многие собрались с шарфиками синего цвета - в цвет флагов Евросоюза, у некоторых участников акции на одежде прикреплены желто-голубые ленты. Одна девушка держит плакат "Все народы имеют право на самоопределение".

Как отметил один из участников Валерий Семененко, акция проходит в виде молчаливого народного схода так как не санкционирована московскими властями.

"Мы пришли здесь погулять. Наше присутствие свидетельствует о нашем протесте. Мы поддерживаем Евромайдан", - сказал Семененко.

Он сообщил, что планировалось провести пикет с участием 50 человек, но акция запрещена из-за "узких тротуаров" у посольства Украины.

Освещать акцию пришло около 30 журналистов из разных стран. Также пришло несколько людей в форме казаков, которые заявили, что категорически не поддерживают сближение Украины с ЕС.

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Саакашвили посетил Евромайдан в Киеве

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии УДАР, Саакашвили вместе с украинскими оппозиционными лидерами попили кофе и пообщались с митингующими на Майдане Незалежности.

Ожидается, что в 14.30 они проведут совместный брифинг в Доме профсоюзов, после чего выступят со сцены перед митингующими на Майдане Незалежности.

По данным пресс-службы УДАРа, Саакашвили назвал сегодняшние события в Украине политическим рейдерством. “То, что происходит сегодня в Украине, - это политический рейдерский захват путинской Россией суверенного государства в центре Европы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, но все понимают, что у Украины нет иного пути, как в Европу, потому что это выбор принципов и ценностей. Поэтому все сегодня волнуются за Украину и хотят ей помочь», - подчеркнул Саакашвили.

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Европарламент на следующей неделе примет резолюцию по Украине

Европейский парламент на следующей неделе вынесет резолюцию по событиям в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор по международным вопросам группы Европейской народной партии в Европарламенте Хосе Игнасио Салафранка во время брифинга в Доме профсоюзов, где находится Штаб национального сопротивления.

Он подчеркнул, что европейские депутаты солидарны с гражданами Украины, которые выступают за европейскую интеграцию и проводят митинги в Киеве и регионах.

«Мы хотим сказать, что украинские граждане не одни. Миллионы людей поддерживают европейскую перспективу Украины, и мы также имеем желание ее подписать. Мы с уважением относимся к отваге людей, которые стоят за демократию, мир и объединение... На следующей неделе Европарламент вынесет резолюцию по Украине», - сказал евродепутат.

Салафранка сообщил, что сегодня группа европарламентариев побывала в больницах и пообщалась с теми, кто пострадал во время разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября.

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Митингующие планируют пикетировать три общенациональных телеканала в Киеве

Митингующие планируют сегодня в 15.00 организовать пикетирование телеканалов «Интер», «1+1» и Первого национального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены на Майдана Незалежности объявил один из активистов акции. По его словам, колонны митингующих намерены в 14.00 отправиться в помещения, где расположены телеканалы.

Организаторы отметили, что целью мирного пикетирования является поддержка честной журналистики и требование объективно освещать ситуацию в Украине.

По сообщениям СМИ, телецентр НТКУ в Киеве, который находится на улице Мельникова, 42, неподалёку от станции метро Дорогожичи, захватили силовики. По их словам, на территории телецентра стоят три машины и один автобус милиции, а также два автобуса и один микроавтобус с работниками спецподразделения "Беркут".

По данным милиции Киева, правоохранители взяли под усиленную охрану помещение телецентра в Киеве в связи с намерениями протестующих заблокировать работу телебашни.

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В Черкассах суд опять запретил Евромайдан на площади перед мэрией

Черкасский окружной административный суд 6 декабря принял дополнение к решению от 25 ноября о запрете с 26 ноября до 25 января 2014 года пикетирования, пешей ходы, демонстраций, собраний и других мирных собраний на Соборной, «Дружбы народов», Театральной и Европейской площадях Черкасс. Теперь это решение суда распространяется и на площадь возле Черкасского горсовета и прилегающую к ней территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято по административному иску Черкасского горсовета. Сегодня уполномоченные представители центрального отдела Государственной исполнительной службы ознакомили организаторов палаточного городка на площади перед зданием Черкасского городского совета. Государственный исполнитель предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, предусмотренной Законом Украины «Об исполнительном производстве».