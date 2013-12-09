Янукович поддержал идею национального круглого стола для поиска компромисса

Президент Украины Виктор Янукович поддержал инициативу учредить общенациональный круглый стол для поиска компромисса в разрешении возникшей ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Януковичу с предложением учредить общенациональный круглый стол для поиска компромисса в разрешении возникшей ситуации и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции.

«Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для понимания», - сообщает пресс-служба.

На завтра, по предложению Кравчука, запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед страной.

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