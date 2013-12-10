Две трети поляков поддерживают евроинтеграцию Украины - опрос

Две трети поляков поддерживают евроинтеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил аналитик польского Института дел публичных Лукаш Венерский.

Он представил результаты исследования общественного мнения, согласно которым в Польше вступление Украины в ЕС поддерживают две трети опрошенных.

По словам польского аналитика, при этом только 9% респондентов не имели сформированного ответа на этот вопрос, а 8% выступили за присоединение Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Также Венерский отметил, что в Польше европейские амбиции Украины чаще всего поддерживают старшие по возрасту респонденты, 77% которых указали на то, что присоединение соседней страны к Евросоюзу было бы для нее чрезвычайно полезным.

В других возрастных группах процент сторонников этого направления интеграции Украины колебался в пределах от 64% до 68%.

Если же речь идет о географическом распределении, то запад Польши, который характеризуется наибольшим расположением к украинцам, убежден в том, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу (76% на северо-западе, 71% - на юго-западе). В других регионах Польши этот показатель колеблется от 61% до 64%. Восток Польши характеризуется несколько большим, чем в других частях государства, уровнем евроскептицизма в отношении Украины. Каждый пятый житель этого региона считал вступление Польши в ЕС ненужным шагом, что нашло свое отражение также во взглядах относительно направления интеграции Украины.

Преобладающие в Польше взгляды относительно того, к какому союзу должна присоединиться Украина, тесно связаны с оценкой факта вступления Польши в ЕС, отметил Венерский.

По его словам, люди, которые считали такой шаг нужным, значительно чаще называли это направление интеграции полезным и для Украины. Те же поляки, которые считали присоединение своей страны к Евросоюзу ненужным шагом, скорее рекомендовали украинцам не присоединяться ни к одному из объединений, нежели вступать в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Исследование проводилось летом этого года Институтом дел публичных и компанией GFK путем телефонного опроса. Выборка составляла 1 тыс. человек. Погрешность - на уровне 3-3,5%.

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