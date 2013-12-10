Азаров обвинил Евромайдан в задержках социальных выплат

Блокирование работы государственных учреждений, в первую очередь правительства и Министерства финансов, помешало Кабинету министров полностью решить вопрос выплаты задержанных социальных пособий до 10 декабря.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

«Это именно то, о чем я предупреждал: действия безответственных политиканов приносят вред ни в чем не повинным людям», - отметил премьер.

Он также сообщил, что 9 декабря Государственное казначейство перечислило 800 млн грн на выплату пособий по безработице, временной утрате трудоспособности, помощи по родам и так далее.

“Мне очень жаль, что этого нельзя было сделать раньше в силу блокирования госструктур. Еще раз обращаю внимание, что работа государственных органов должна быть стабильной и последовательной”, - подчеркнул Азаров.

Он сообщил, что для 1 млн 620 тыс. пенсионеров, которые получают минимальные пенсии, с 1 декабря ежемесячная выплата увеличится на 55 грн. Также будут повышены надбавки, которые зависят от размера минимальной пенсии. Всего на эти цели направлено 544 млн грн.

Кроме того, отметил Азаров, в декабре на 192 млн грн возросла помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям и другим социальным категориям.

“Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на экстремальные условия, создавшиеся в стране, правительство выполняет взятые на себя обязательства”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник заявил, что дефицит государственного бюджета в текущем году может достичь исторического максимума и составить 100 млрд грн. При этом он обратил внимание, что ситуация в экономике не имеет прямой связи с политическим противостоянием в стране.

Также Пинзеник отверг обвинения правительства в адрес митингующих о том, что их действия, в частности, по блокированию Кабмина, мешают властям решать проблемы. «Я не открою секрет, если скажу, что в Доме правительства есть все, кроме правительства. Там сидит аппарат, премьер-министр и вице-премьеры. Если речь идет о Министерстве финансов, то помещение министерства – это улица Межигорская на Подоле. Там даже кабинет министра финансов есть. Казначейство тоже находится в другом месте», - сказал Пинзеник.

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