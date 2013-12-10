Кравчук: силовики должны знать - бить запрещено

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что правоохранители должны так же, как и другие граждане, соблюдать закон и четко знать, что неоправданно применять силу и бить людей – запрещено.

Об этом он заявил во время встречи с Президентом Виктором Януковичем и экс-президентами Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной. Телетрансляцию записи встречи осуществляет Первый национальный канал.

«Есть сила, а есть закон. И закон должен выполняться всеми – и гражданами, и должностными лицами», - отметил Кравчук.

По словам Кравчука, для расследования конфликта, который произошел, должны быть соответствующие предпосылки. «Если арестовали тех, кого избили, а не арестовали тех, кто бил, значит, люди этого не хотят понимать», - отметил он и добавил, что три экс-президента поддерживают позицию Януковича «в том, что должны быть освобождены те, кто чисто случайно попал под эту горячую руку и их избили».

В то же время сам Янукович в этот момент заявил, что в ситуации необходимо разобраться: «Когда начали нападать на «Беркут», тогда, как говорят, получили ответ? Или наоборот? Когда начал «Беркут» вмешиваться в отношения участников Майдана, которые там мешали этим автомобилям, тогда, когда начали выяснять эти отношения, тогда началась эта драка? Поэтому, безусловно, для этого очень важно, чтобы следствие разобралось и в причинах, и в том, кто был в этом виноват, и мы нашли ответ. И позиция такова, чтобы все были в равных условиях, она вполне справедлива».

Как сказал Кравчук, «когда приходят силовые структуры, а люди занимаются хулиганством, что делают в цивилизованных странах? Забирают этих людей соответственно в автомобили и везут на следствие, но не бьют. Перед камерами - тем более. Когда люди видят, как те убегают, а их догоняют и бьют, это объяснить очень трудно».

Он отметил: «Силовики должны знать – бить запрещено! И оправдания здесь абсолютно никому не должен быть. Раз такое произошло, то мы должны расследовать демократически и на равных условиях. Тогда люди нас поймут». Он также подчеркнул: «Есть сила, а есть закон. И закон должен выполняться всеми – и гражданами, и должностными лицами».

Поэтому, по словам Кравчука, все должны поддержать позицию, если Президент введет такой подход: власть применяет равные условия расследования, а пока люди остаются на свободе, никого за решеткой не держат.

«Закон нарушили с обеих сторон. Но начали нарушать закон, при всем том, те, кто пришел разгонять Майдан. Это реальный факт, и мы не можем этого отрицать», - сказал Кравчук.

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