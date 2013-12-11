Азаров готовит новый график погашения долгов по соцвыплатам

Премьер-министр Николай Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову, министру финансов Юрию Колобову, министру социальной политики Наталье Королевской подготовить новый план-график ликвидации долгов по социальным выплатам до конца текущей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

Премьер отметил, что в связи с блокированием работы органов исполнительной власти предыдущий план погашения долгов до 10 декабря был сорван.

«Поэтому поручаю первому вице-премьер-министру, министру финансов, министру социальной политики до конца недели подать новый график погашения долгов по социальным выплатам», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Азаров заявил, что Кабинет министров Украины утвердил график ликвидации долгов по социальным выплатам, которым предусмотрено решение проблемы до 10 декабря.