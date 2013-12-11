После ночных событий в Киеве начать диалог будет сложнее - Эштон

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон считает, что после ночных событий в Киеве начать политический диалог будет сложнее.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Эштон выразила в распространенном сегодня заявлении.

"Из бесед с представителями гражданского общества, оппозиции и бывших украинских Президентов я пришла к выводу, что действия полиции прошлой ночью делают начало политического диалога более трудным, чем раньше. В ближайшие часы я постараюсь изучить все возможные пути, чтобы гарантировать, что настоящее мирное решение все еще возможно. Это потребует большей политической смелости и решительности», - дала свою оценку ситуации Верховный представитель ЕС.

Эштон снова заявила о том, что "глубоко обеспокоена предпринятыми прошлой ночью действиями".

По ее словам, Президент Украины Виктор Янукович заверил ее в готовности к диалогу, и она призывает его реализовать эту готовность.

"Во время длительной дискуссии, которая была у меня с Президентом, он уверил меня, что он готов к диалогу, и я призываю его сделать это. Он также подтвердил свое желание подписать Соглашение об ассоциации. Я обсудила с ним насущную необходимость освободить арестованных и обеспечить быстрое и справедливое расследование с тем, чтобы привлечь виновных в насилии к правосудию", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют как место для ночлега.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов к «правительственному кварталу».

Представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.