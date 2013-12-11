В МВД не исключают очередную "расчистку" Майдана

Заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк заявляет, что в случае обращения исполнительной службы милиция опять будет осуществлять действия во исполнение решения суда о запрещении блокирования Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после заседания круглого стола, который проходил во дворце “Украина”.

“Если обратится исполнительная служба в милицию и будет исполнять решение суда, то, соответственно, и милиция будет принимать (участие). А если исполнительная служба не будет обращаться к нам с письмом с тем, чтобы обеспечить их работу, то и соответствующей реакции милиции не будет”, - сказал Ратушняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часу ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

Перед этим судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда о принятии мер по делу о блокировании тротуаров, дорог, путем размещения на них различных предметов.

Когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».