Азаров назвал "сплетнями" возможность силового разгона Майдана

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что силового разгона Майдана в Киеве не будет, и просит граждан не провоцировать представителей правоохранительных органов на столкновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Азарова, размещенном на его персональном сайте.

“Увы, наши политические оппоненты стараются всеми возможными способами поддерживать напряжение. Они распространяют сплетни, одной из которых является возможность силового разгона Майдана. Этого не будет! Сила к мирным демонстрантам применяться не будет», - заявил Азаров.

«Я прошу всех граждан не провоцировать представителей правоохранительных органов на столкновения, соблюдать законы, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации”, - призвал премьер.

По его словам, для того, чтобы восторжествовала справедливость, “а не пресловутая «революционная целесообразность», - стране нужна стабильность.

“Нужно прозрачное расследование и наказание виновных. Нужна практическая работа по созданию лучших условий для ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС. Именно этим власть и занимается и открыта для диалога, для общественного контроля и взаимодействия”, - заявил премьер.

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Азаров напомнил, что именно выборы, а не митинги с концертами являются главным инструментом демократии.

“И те, кто придерживается истинно демократических ценностей, должны этот принцип оберегать и поддерживать! А те, кто преследует иные цели, как раз ищут способы своего политического трудоустройства недемократическими методами”, - заявил премьер.

“Уважаемые сограждане, нам всем нужно остановиться и спокойно разобраться в происходящем. Кто и почему не хочет, чтобы самые острые вопросы решались путем переговоров? Кто не хочет, чтобы мирно общались люди разных взглядов и в цивилизованной дискуссии доказывали свою правоту? Я утверждаю, что нет ни одной проблемы, из вызвавших протесты и противостояние, по которой нельзя было бы достичь взаимопонимания и справедливого решения”, - заявил премьер.

Как сообщалось, ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и внутренних войск пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих.

Только когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».