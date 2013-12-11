Янукович готов к диалогу и обещает не допустить применения силы - заявление

Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и обещает не допустить применения силы. Об этом говорится в заявлении главы государства, размещенном на официальном сайте.

“Я неоднократно подчеркивал, что единственно возможный путь - это путь примирения и взаимопонимания. Действия всех сторон должны проходить исключительно в рамках законов и Конституции Украины”, - заявляет Президент.

Он приглашает представителей всех политических сил, святых отцов, представителей общественности к общенациональному диалогу. “Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Читайте также: Майдан пережил очередной штурм

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

“Как Президент Украины, гарант Конституции сделаю все необходимое для нормального функционирования страны, защиты прав и интересов каждого ее гражданина, обеспечения мира и спокойствия в нашем государстве”, - говорится в заявлении Януковича.