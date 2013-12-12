Срок пребывания иностранцев в России ограничат, нарушителям запретят въезд

Москва. Срок пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ без определенной цели, будет ограничен, нарушителям будет запрещен въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию России.

«Нужно усилить контроль за целями въезда иностранных граждан, так делают все цивилизованные страны. Государство должно знать, зачем и на какой срок прибывает иностранец в Россию. При этом нужно решить вопрос с иностранцами, которые въехали в страну в безвизовом порядке и длительное время находятся в России без определенной цели. Срок их пребывания в стране должен быть ограничен», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что для тех, кто нарушает правила пребывания въезд в Россию будет запрещен на срок от 3 до 10 лет.

По его словам, эти меры поставят дополнительные барьеры для иностранных граждан, которые занимаются теневой, криминальной деятельностью или работают нелегально, причем зачастую в нечеловеческих условиях и сами становятся жертвами преступников.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что инициирует введение «миграционного коридора», согласно которому иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток в течение полугода (как в Шенгенской зоне), если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.

По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем половина из них - граждане Украины.

Граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.

На территории РФ находятся более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.