Европарламент выразил солидарность с протестующими в Украине

Брюссель. Европейский парламент выразил солидарность с участниками акций гражданского протеста в Украине.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в специальной резолюции "Последствия вильнюсского саммита и будущее "Восточного партнерства", в частности в отношении Украины", утвержденной на сессии Европарламента в Страсбурге.

Депутаты Европарламента также призвали украинское правительство уважать основополагающие права человека на свободу собраний и осудили применение "грубой силы" против мирных демонстрантов.

Депутаты ЕП также призывают украинскую власть немедленно освободить арестованных участников акции.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Акции протеста продолжаются.