Госказначейство заявляет, что полностью обеспечило соцвыплаты

Государственная казначейская служба Украины, учреждения которой не были подвергнуты блокированию со стороны митингующих Майдана, заявляет о перечислении средств в полном объеме для обеспечения платежей по социальным расходам фондов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Казначейство Украины принимает все возможные меры по своевременному проведению социальных выплат, а также расчетов распорядителей средств государственного и местных бюджетов с соблюдением требований действующего законодательства, направляя на это весь имеющийся финансовый ресурс», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре 2013 года Госказначейство направило фондам социального страхования около 2,4 млрд грн для выплат социальной помощи. В частности, в фонд социального страхования на случай безработицы было направлено 690 млн грн, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 696 млн грн, по временной потере трудоспособности - 982 млн грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров заявил, что блокирование работы государственных учреждений, в первую очередь правительства и Министерства финансов, помешало Кабинету министров полностью решить вопрос выплаты задержанных социальных пособий до 10 декабря. Несвоевременную выплату социальной помощи Азаров объяснил многочисленными акциями протеста, в результате которых была частично блокирована работа Кабмина и других административных зданий. В свою очередь эксперты считают, что такое заявления Азарова можно считать безосновательным. По данным УНИАН, ни одно здание Госказначейства не подвергалось блокированию со стороны митингующих.

В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, вызванные решением правительства приостановить работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала соглашение, что вызвало новую волну акций протеста. В ночь на 30 ноября в Киеве «Беркут» жестоко разогнал митингующих, после чего акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 и 8 декабря. В свою очередь, Президент Украины заявил, что никакого силового разгона Майдана не будет. При этом 11 декабря около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан. При этом митингующие не отступили. Протесты продолжаются.

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