Янукович предлагает объявить амнистию задержанным участникам акций протеста

Президент Украины Виктор Янукович предлагает объявить амнистию в отношении людей, которые были задержаны во время массовых акций в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Моя точка зрения, что нам нужно перевернуть эту страницу, объявить амнистию», - сказал глава государства во время встречи с представителями студенческой молодежи.

Президент подчеркнул, что он выступит с предложением об объявлении амнистии во время Общенационального круглого стола «Объединим Украину».

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«Я буду на круглом столе предлагать, чтобы была амнистия. Снять все эти вопросы. Людей, которых арестовали сейчас, их выпустить. Даже некоторых уже осудили - их также нужно отпустить и завершить на этом этот конфликт», - отметил Янукович.

Глава государства обратился к представителям студенческой молодежи с предложением поддержать такую инициативу.

«Это очень хороший, принципиальный шаг со стороны украинской власти», - сказал студент НПУ им. Драгоманова Богдан Кучер, отмечает пресс-служба Президента.