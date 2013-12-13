Янукович: нужно разобраться, что происходило во время акций протеста

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости тщательным образом разобраться, что происходило 30 ноября, 1 декабря, а также в другие дни во время массовых акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину» во дворце “Украина”.

Янукович выразил надежду, что состоится объективное расследование и виновные должны быть наказаны.

“Но случайные люди - участники действа и 30 ноября, и в другие дни, должны быть амнистированы”, - сказал Президент.

По словам Януковича, «амнистия нужна для того, чтобы дать гарантии, что процесс противостояния будет, во-первых, остановлен, а, во-вторых, страна войдет в стабильную, нормальную жизнь».

Он обратился ко всем, и в первую очередь - к оппозиции, с призывом быть объективными, справедливыми и дальновидными.

Кроме того, Янукович сообщил, что перед выездом на круглый стол он имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, и тот рассказал, что сегодня намечены новые мероприятия, в том числе есть новая информация, которую пока невозможно обнародовать.

Янукович пообещал, что в ближайшее время эта информация будет проверена, и если будет полная уверенность, и если не будет запрещать закон, она будет обнародована.

“Только хочу сказать, что трое человек, которые этой ночью были рядом с Майданом, они имеют непосредственное отношение к принятию решения, которое было принято. И я считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что там произошло. И в ближайшее время мы скажем об этом публично”, - заявил Янукович.

Он также отметил, что захват административных зданий является нарушением закона. По его информации, пытались захватить Кабинет министров и даже Администрацию Президента.

“На этот вопрос также нужно дать ответ: кто, чьи провокаторы, кто финансировал эти провокации. Также надеюсь, что следствие прольет свет”, - сказал Янукович. Он отметил, что слышал много заверений, что Майдан не хотел силовых захватов. «Но это произошло. И на сегодняшний день пока некоторые здания, несмотря на то, что было решение суда... И судебные исполнители пытались исполнить эти решения», - сказал Янукович.

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Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана 30 ноября около 4 часов утра в Киеве на улицы 1 декабря вышли более 500 тыс. человек.

В тот же день около пятисот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств было задержано 9 человек.

Ночью 11 декабря бойцы «Беркута» и Внутренних войск МВД пытались зачистить Майдан Незалежности от протестующих. Только когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов в «правительственный квартал».