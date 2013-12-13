Оппозиция обнародовала на круглом столе свои требования

Оппозиция обнародовала на заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину» требования: отставка правительства, освобождение активистов Майдана, наказание виновных за избиение людей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие требования озвучил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Мы пришли сюда от тех миллионов украинцев, которые вышли на Майдан”, - сказал он и напомнил, что сначала люди вышли за подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, однако после того, как власть не подписала соглашение, «вооруженные правоохранители пытались разогнать этот неполитический Майдан. Но после того вышло еще больше людей».

«Каждый, кто сидит за этим столом, имеет детей, внуков, знакомых и друзей. Какую страну мы строим? Если несколько сотен вооруженных до зубов милиционеров позволяют себе избивать мирных протестующих, и за это никто не несет ответственности, чем это закончится?”, - спросил Яценюк

Он подчеркнул, что ключевым требованием оппозиции является наказание тех, кто давал незаконный приказ разгонять Майдан, а также тех, кто выполнил этот приказ. “Сейчас не идет речь о том, что кто-то борется или не борется за власть. Сейчас речь идет о том, принесем ли мы украинцам ощущение справедливости, защитим ли мы их надежду. Если сегодня избили 10 человек, то завтра могут избить сто, тысячу”, - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что еще одним требованием должна быть отставка правительства. Он отметил, что премьер-министр Николай Азаров должен подать личное заявление об отставке.

“Результатом этого выступления должно быть личное заявление премьера Украины об отставке. Сегодня он наговорил на несколько отставок. Это правительство персонально виновно в политическом и экономическом кризисе. Это правительство проводило и сорвало переговоры с Европейским Союзом. Это правительство и министр этого правительства Захарченко давали команду избивать людей”, - заявил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.