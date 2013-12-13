Янукович предлагает объявить мораторий на силовые действия

Президент Украины Виктор Янукович предлагает ввести мораторий на силовые действия на период проведения переговоров между оппозицией и властью относительно поиска решений по выходу из сложившегося политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Общенационального «круглого стола» по выходу из политического кризиса.

«Я практически вношу такое решение. До этого времени – предложение: объявить мораторий на любые силовые действия. Мы принимаем такое решение и никаких проблем не будет», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что «любые разговоры о том, что со стороны власти готовятся силовые действия, не соответствует действительности».

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«Я вам скажу, что тоже начитался Интернета: призывы о вооружении в силовых действиях, я не буду об этом говорить. Все это эмоции, все это провокации, все это расшатывание ситуации. Кто в этом заинтересован, придет время, мы все поймем. Давайте будем мудрее и спокойно разберемся на нашей родной земле», - сказал Янукович.