За разгон Евромайдана ответят три высокопоставленных чиновника - министр юстиции

Министр юстиции Елена Лукаш заявила, что трем высокопоставленным чиновникам вскоре выдвинут обвинению в совершении преступлений, связанных с разгоном 30 ноября мирного митинга на Майдане Незалежности.

Об этом она сообщила в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.

"В ближайшее время три чиновника получат соответствующие процессуальные документы и соответствующий процессуальный статус, будут обвиняться в совершении этого преступления", - заявила Лукаш, не уточнив ни имена, ни должности этих лиц.

Она также считает, что правоохранители должны расследовать призывы к свержению конституционного строя в Украине.

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