МВД направило в Генпрокуратуру материалы предварительного расследования действий «Беркута»

Министерство внутренних дел направило в Генпрокуратуру материалы предварительного служебного расследования действий работников милиции во время событий на Майдане Незалежности 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин.

“Материалы служебного расследования предварительного расследования событий, когда “Беркут” 30 ноября проводил работу (на Майдане Незалежности - УНИАН), направлены в Генпрокуратуру, где в ближайшее время этим материалам будет дана оценка после проведенного расследования”, - сказал он.

Чинчин подчеркнул, что никакие уголовные производства, касающиеся мирных митингующих на Майдане Незалежности, не открывались.

“Если они там собрались и выражают мирно свою позицию, никакие лица там к ответственности не привлекались”, - сказал он.

В то же время он заявил, что милицией установлен ряд радикально настроенных групп молодежи, которые относятся к организациям “Тризуб”, “Братство”, УНА-УНСО, которыми был совершен в течение последних недель ряд провокаций.

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В свою очередь, заместитель начальника ГСУ МВД Олег Татаров отметил, что в результате проведения ряда обысков у некоторых таких лиц изъяты соответствующие доказательства, свидетельствующие об их причастности к совершению правонарушений, планы действий, списки лиц, отвечавших за доставку людей из регионов для совершения провокаций.

Также Татаров отметил, что у следствия есть доказательства о причастности лидера “Братства” Дмитрия Корчинского к организации провокаций в отношении правоохранителей 1 декабря на улице Банковой возле Администрации Президента.

“У следствия есть доказательства, что он руководил действиями определенных лиц”, - сказал он.

На вопрос, установлено ли, где сейчас находится Корчинский, представители ГСУ ответили, что его нет сейчас в Украине, но где именно он находится, это является оперативной информацией, тайной следствия, и сейчас оперативные подразделения занимаются тем, чтобы доставить его в Украину.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4-х часов утра «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как "беркутовцы" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Во время разгона получили телесные повреждения 79 человек, среди них 6 студентов, 4 журналисты, 2 иностранцы и 7 правоохранителей.