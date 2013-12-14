Пшонка назвал причастных к разгону Евромайдана чиновников

К разгону Евромайдана причастны заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, председатель КГГА Олександр Попов, начальник Киевской милиции Владимир Коряк и его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук. Им вручено уведомление о подозрении в превышении служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Виктор Пшонка.

“Первые расследования дают нам право говорить, что в кабинете начальника ГУ МВД в городе Киева находился заместитель секретаря СНБО Сивкович и председатель КГГА Попов. Именно они, по данным следствия, склоняли его (Коряка) к применению силы”, - сказал Пшонка.

Он отметил, что сначала Сивкович находился в служебном кабинете Попова, откуда они звонили по телефону Коряку, а затем оба приехали к нему.

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“Сегодня Владимиру Сивковичу и Александру Попову было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины... Сегодня мной внесено представление об отстранении указанных лиц от занимаемых должностей... Всем этим четырем лицам в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Процессуальные руководители уже подготовили документы для суда на избрание им меры пресечения “домашний арест”, - сказал Пшонка.

Он также заметил, что о предварительных результатах служебного расследования о событиях ночью 30 ноября он вчера проинформировал Президента Украины, а также согласовал с ним вопрос об отстранении от занимаемых должностей этих лиц, на что получил согласие от главы государства.

Кроме того, генпрокурор заметил, что за деятельность “Беркута” отвечал и руководитель Киевской милиции Коряк, который 1 декабря приказом министра внутренних дел был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а также за действия спецподразделения отвечал его заместитель Федчук.

“У нас есть все разговоры переговоров, следствием они изъяты и детально изучены, а также записи, предоставленные народным депутатом Анатолием Гриценко. Все это нами установлено, следствие продолжается”, - сказал Пшонка.

По словам генпрокурора, давление на указанных должностных лиц столичного главка милиции осуществлялось и со стороны Попова, и со стороны Сивковича.

“Это давление зафиксировано. Они все допрошены. С ними проведены и другие следственные действия”, - отметил Пшонка, заметив, что отстранение названных должностных лиц должно быть осуществлено по соответствующему приказу Президента.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4-х часов утра «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как "беркутовцы" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

При этом официальным поводом зачистить Майдан стала необходимость устанавливать там новогоднюю елку.

13 декабря Янукович заявил, что к жестокому разгону Евромайдана 30 ноября причастны три человека.