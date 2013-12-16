Турция и ЕС подписали соглашение о депортации нелегальных мигрантов

Турецкое правительство подписало с Евросоюзом соглашение о депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Европу через Турцию, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, соглашение обозначило трехлетний срок, по прошествии которого турецкие граждане смогут ездить в ЕС без виз.

Через территорию государства на Анатолийском полуострове проходят тысячи мигрантов из Азии и Африкт, стремящиеся попасть в Евросоюз.

За последние два года в Турцию прибыли сотни тысяч сирийских беженцев.

Правозащитники ранее критиковали некоторые из стран ЕС - в частности, Грецию и Италию - за высылку мигрантов в их родные страны.