В Администрации Президента Украины введена новая должность

В состав Администрации Президента Украины введена новая должность - заместитель Главы АПУ.

Как сообщает пресс- служба Президента Украины Виктора Януковича, на эту должность назначен Юрий Чмырь, который ранее успешно возглавлял Сумскую областную государственную администрацию.

Он будет курировать два управления - гуманитарного развития и по вопросам коммуникаций.

Изменения в структуре Администрации Президента связаны прежде всего с необходимостью усилить эти два направления работы.

«Действия власти должны быть понятными для простых граждан. Люди должны знать, что власть делает и зачем, и чего ждать в будущем. Президент Украины ставит перед нами задачу разъяснять гражданам каждый наш шаг, быть открытыми для людей. Мы должны организовать эффективную системную работу», - отметил Чмырь.

Глава государства также поручил Чмырю наладить тесную связь с представителями неправительственных организаций и особое внимание уделить гуманитарной составляющей.