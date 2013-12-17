В Беларуси с 1 января минимальная зарплата вырастет на 19%

Минск. В Беларуси с 1 января 2014 года размер минимальной заработной платы увеличится на 19% и составит 1 млн 660 тыс. рублей (176 долл.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Беларуси, соответствующее решение предусмотрено постановлением правительства от 14 декабря №1076, которое размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Документом также установлена часовая минимальная заработная плата в размере 9 тыс. 890 рублей (1,05 долл.).

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года минимальная заработная плата в Беларуси составляет 1 млн 395 тыс. рублей (148 долл.), часовая минимальная зарплата – 8 тыс. 340 рублей (0,9 долл.).

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», размер минимальной заработной платы в Украине с 1 декабря 2013 года составляет 1 218 грн. (152 долл. по курсу Нацбанка Украины: 1 долл. = 7,99 грн).