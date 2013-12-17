Население Украины за 10 лет сократилось на 6,5 млн - Институт демографии и социсследований

Население Украины за 10 лет сократилось на 6,5 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что "исторический максимум численности населения был достигнут в 1993 году - 52 млн, по сравнению с этим периодом Украина потеряла, по состоянию на сегодня, 6,5 млн человек. Для того, чтобы отчетливо представить, что это за цифра, то за время Второй мировой войны мы потеряли 10 млн человек. За период, в который не было никаких катаклизмов, мы потеряли 6,5 млн человек и поменять эту тенденцию едва ли удастся".

Эксперт утверждает, что это произошло за счет "изменения коэффициента рождаемости». «Сейчас - это 1,46. В принципе это показатель такой же, как и у большинства европейских стран, можно ли добиться улучшения, хотя бы до простого воспроизводства - 2,15, то я считаю, что нельзя, необходимо найти социальные способы, чтобы поддерживать рождаемость на этом уровне», - отметила директор Института демографии и социальных исследований.

Также она сообщила, что «по состоянию смертности, то хуже нас на пространстве Европы и Центральной Азии, только Россия и Казахстан, в некоторых возрастах Беларусь и Молдова». «К 2011 году, мы отстаем от Польши по уровню смертности по мужчинам на 7 лет, по женщинам на 5, хотя в 1990 году Украина отставала всего на год, у нас была лучше ситуация с младенческой смертностью, у них была лучше ситуация со смертностью взрослого населения. Это ответ на вопрос нужны ли нам европейские ценности и европейский образ жизни», - сказала Либанова.

По ее словам, «если мы оценим вероятности умереть в Украине, то из каждой тысячи 20-летних юношей до 60-летнего возраста не доживают 30%, в Польше доживают вдвое больше, в Швеции, Швейцарии в пять раз больше, чем в Украине. Эта разница свидетельствует о том, что у нас есть громадные резервы для изменения ситуации в лучшую сторону, потому что в случае с рождаемостью, то ситуация Украины находится в русле общеевропейской тенденции. По смертности весь экономически развитый мир каждый год улучшал ситуацию, в Украине изменений вообще нет», - отметила Либанова.

«Сколько в Украине возлагается на реформу здравоохранения? Хотя от этой сферы, по разным данным, продолжительность жизни зависит от 10 до 20%, в то же время, основная часть связана с образом жизни населения, по данным ВОЗ, - 50%. Доступность и качество медицины, без сомнения, необходимо улучшать, но не стоит на это возлагать большие надежды», - подчеркнула Либанова.

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