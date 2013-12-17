Минсоцполитики получило 2,2 млрд грн от Госказначейства для погашения долга по соцвыплатам
Министерство социальной политики Украины получило от Государственной казначейской службы 2,2 млрд грн, погасив, таким образом, весь объем имевшейся задолженности по выплатам фондов социального страхования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в рамках заседания Народной коллегии сообщила министр социальной политики Наталия Королевская.
«За последние три дня социальная сфера получила более 2,2 млрд грн, и мы полностью погасили все задолженности», – сказала глава министерства.
По ее словам, Минсоцполитики погасило задолженность по оплате больничных листов, по выплатам шахтерам-инвалидам, пострадавшим на производстве, а также по выплатам пособий по безработице, по беременности и родам.
При этом Королевская отметила, что ежемесячный объем всех социальных выплат составляет порядка 30 млрд грн.
«Бюджет социальной сферы – это более 500 млрд грн. Мы ежемесячно забираем из государственного бюджета 30 млрд грн. И нам нужно, чтобы кто-то эти 30 миллиардов вложил в бюджет, чтобы нам было за счет чего выполнять в полном объеме весь пакет социальной защиты», - сказала она.
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Вместе с тем, Королевская сообщила, что до конца года задолженность по выплате заработной плате, как и в прошлом году, составит около 1 млрд грн.
«У нас актуальным остается вопрос по задолженности по заработной плате… Мы входили в этот год с около 1 млрд грн задолженности и на сегодняшний день мы имеем задолженность не намного больше 1 млрд грн», - отметила министр.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову, министру финансов Юрию Колобову, министру социальной политики Наталье Королевской подготовить новый план-график ликвидации долгов по социальным выплатам до 13 декабря 2013 года.
В целом в декабре Госказначейство направило фондам социального страхования около 2,4 млрд грн для выплаты социальной помощи. В частности, в фонд социального страхования на случай безработицы было направлено 690 млн грн, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 696 млн грн, по временной потере трудоспособности - 982 млн грн.