Азаров обещает повысить зарплаты и стипендии

Проектом государственного бюджета на 2014 год предусмотрено повышение зарплат бюджетникам и студенческих стипендий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, открывая заседание правительства.

«Мы уверенно можем сказать, что в условиях мирового кризиса Украина чуть ли не единственная страна, которая продолжает политику повышения социальных стандартов: повышение заработных плат, пенсий и уровня социальных гарантий. Главное внимание в бюджете (на 2014 год - УНИАН) уделено повышению социальных задач и повышению бюджетной поддержки развития регионов, возобновлению конкурентоспособности отечественных предприятий», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что главная задача госбюджета – реализация программы по активизации экономики и выполнение программы социальных реформ.

Азаров уточнил, что минимальная заработная плата в следующем году будет повышаться в три этапа: с 1 января, 1 июля, 1 октября.

«Она будет почти в два раза больше, чем в 2009 году. Размер должностного оклада работника первой тарифной сетки также будет увеличиваться в три этапа, - это на 18% больше, чем в 2013 году, и в два раза – чем в 2009 году. В результате таких увеличений среднемесячная зарплата в 2014 году, например, участкового врача-терапевта высшей категории вырастет на 602 грн, по сравнению декабрем 2013 года, фельдшера – на 401 грн, учителя высшей категории – на 645 грн», - сообщил премьер.

Также, по его словам, бюджетом на 2014 год предусмотрено поэтапное повышение уровня прожиточного минимума.

«Хочу обратить внимание: эти выплаты увеличились в два раза с 2009 года. Это мой ответ на спекуляции по этому вопросу», - сказал глава правительства.

Кроме того, он отметил, что бюджетом-2014 предусмотрено повышение стипендий для студентов вузов, которые учатся на «отлично», – на суммы от 70 до 120 грн.

«Впервые в проекте бюджета на 2014 год предусмотрены средства местным бюджетам на дополнительные выплаты медицинским работникам системы экстренной медицинской помощи. На это выделено около 400 млн грн. 625 млн грн мы выделяем на приобретение машин скорой помощи», - также сообщил Азаров.

Как сообщал УНИАН, правительство на сегодняшнем заседании намерено одобрить проект госбюджета на 2014 год.