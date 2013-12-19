Гослекслужба не допустила на рынок Украины 1,6 млн упаковок некачественных лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам в январе-ноябре 2013 года не допустила на внутренний рынок страны порядка 1,6 млн упаковок некачественных лекарственных средств на сумму 48 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“В результате к потребителю не было допущено около 1,6 млн упаковок некачественных лекарственных средств на сумму 48 млн грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, Гослекслужба в январе-ноябре текущего года выдала 88 распоряжений о недопуске незарегистрированных лекарственных средств на внутренний рынок, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, ведомство за 11 месяцев этого года выдало 191 распоряжение о недопуске некачественных препаратов на украинский рынок, что превышает показатель прошлого года на 14%, а также в два раза больше распоряжений о недопуске фальсифицированных лекарств.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия за 11 месяцев 2013 года увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 13,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 919 тонн, а также увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики на 11,4% - до 115 тонн. Кроме того, производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-ноябре текущего года увеличилось на 10,6% - до 42,9 тыс. тонн.