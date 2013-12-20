Для безвизового режима с ЕС Украине предстоит выполнить еще три условия

Для безвизового режима с Европейским Союзом Украине предстоит выполнить еще три условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на очередном заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Вопрос об отмене виз я ставил одним из первых (во время переговоров в Брюсселе - УНИАН). Получили ответ, что мы будем работать в этом направлении. Для этого (отмены визового режима - УНИАН) осталось выполнить три вещи: биометрические паспорта, антикоррупционные и антидискриминационные законодательства. Мы над этим работаем», - отметил первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что после выполнения этих условий, «мы можем просить о безвизовом режиме».

«Вопрос обсуждается. Мы готовы об этом говорить и прикладываем к этому усилия», - добавил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, в Национальном дворце искусств “Украина” в пятницу проходит очередное заседании общенационального круглого стола «Объединим Украину».