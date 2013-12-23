Азаров обещает до 30 декабря профинансировать все соцвыплаты

Правительство планирует до 30 декабря обеспечить финансирование всех бюджетных выплат социального направления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Правительство планирует уже до 30 декабря закрыть все вопросы, связанные с выплатами из бюджета за 2013 год», - заявил Азаров.

В пресс-службе отмечают, что в ходе встречи с Президентом, в которой также принимал участие председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, обсуждались вопросы выполнения всех социальных обязательств в рамках бюджета-2013.

При этом особое внимание было уделено проблеме осуществления текущих платежей по всем социальным выплатам.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Президент Украины Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросам принятия государственного бюджета на 2014 год и выполнения всех социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года.

Янукович обратил внимание Азарова на необходимость осуществления текущих платежей по всем социальным выплатам до конца года. «Я имею в виду и заработные платы, и пенсии, и все, что касается социальной защиты. До конца этой недели, нам не нужно оставлять на 30 или 31, чтобы мы все проплатили», - сказал Президент.