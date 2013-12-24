Из-за срыва сессии Киевсовета бюджетники не получат надбавки – Герега

Секретарь Киевсовета Галина Герега заявляет, что из-за срыва сегодняшнего заседания сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам "Киевпасстранса" не будет выплачен долг по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала на брифинге после закрытия сессии Киевсовета.

"Мы сегодня хотели проголосовать по социальным решениям. 130 млн - все, их нет. Они не будут распределены на заработные платы. Потому что это решение не будет принято до конца года, и использовать их в будущем году мы не можем", - сказала Герега.

По ее словам, в этом году вряд ли еще будет проводиться заседание Киевсовета, поскольку нет соответствующих условий организовать нормальную работу депутатов. "Я закрыла сегодня сессию. Я не буду в таких условиях проводить сессию", - сказала секретарь Киевсовета.

Герега не исключила, что теперь бюджетники могут выйти на Майдан, не получив своих денег, и, по ее словам, могут возникнуть проблемы в работе городского транспорта. Но при этом она прибавила: "Мы их сегодня не смогли защитить. Но это не моя вина и не вина депутатов Киевсовета".

"Сорвать сессию, где рассматриваются социальные вопросы, я считаю, что это преступление... Я не ожидала такого развития событий. Я очень волнуюсь за тех людей, которые не получат зарплату и надбавки... Какие бы политические симпатии не были, политические силы, я считаю, не имели права это сделать сегодня - работать против киевлян", - заявила Герега.

По ее словам, она готова работать и организовать работу Киевсовета в любой момент, но для этого нужны соответствующие условия. По убеждению Гереги, нужно садиться за стол переговоров и путем компромисса освобождать помещение Киевсовета и КГГА и работать там. Герега подчеркнула, что не давала сегодня никаких указаний закрывать двери зала, где проходило заседание Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, распоряжением Гереги от 23 декабря было назначено на 24 декабря заседание сессии Киевсовета. В распоряжении речь шла о том, что Киевсовет собирается "учитывая исключительность срочного рассмотрения безотлагательных вопросов с целью обеспечения жизнедеятельности хозяйственного комплекса города Киева".

Герега объяснила, что депутаты должны решить безотлагательные хозяйственные и финансовые вопросы, связанные с выполнением социальных гарантий и обеспечением развития города. Так, по ее словам, изменения в бюджет и Программу экономического и социального развития Киева на 2013 год касаются выделения 130 млн грн на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Эти средства город получил в виде дотации из государственного бюджета. 58,1 млн грн депутаты планируют направить на выплату надбавок работникам учреждений образования и здравоохранения.

Однако Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины”. Они требовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.

Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели только принять за основу этот порядок.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после вхождения митингующих в помещение Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений власти города.