Польша с 2014 года замораживает зарплаты бюджетникам и повышает акцизы

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский подписал законопроект, которым с 2014 года в стране будут "заморожены" зарплаты в бюджетной сфере на уровне 2013 года, а также повышен акцизный сбор на табачные изделия и этиловый спирт.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Коморовского.

"Главным заданием предложенного проекта, как и в предыдущие годы, является противодействие усилению дисбаланса в государственных финансах, и он направлен на выполнение бюджета 2014 года", - отмечено в сообщении.

Польские СМИ сообщают, что предусмотренное законом повышение акциза на табачные изделия на 5% и на этиловый спирт на 15% приведет к подорожанию пачки сигарет на около 0,3 долл., а поллитровой бутылки водки на 0,6 долл. (по текущему курсу 1 долл. = 3 злотых).

Cправка УНИАН. Польские власти сокращением бюджетных расходов и повышением непрямых налогов пытаются улучшить финансовую ситуацию страны, экономика которой растет меньшими, чем планировалось ранее темпами.

В этом году власти ожидают на 50% или на около 5 млрд долл. больший дефицит госбюджета, чем планировалось ранее. В 2014 году дефицит планируется сократить до около 16 с ожидаемых 17 млрд долл. в текущем году (по текущему курсу).