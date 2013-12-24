Янукович обещает, что зарплаты и пенсии будут расти

Президент Виктор Янукович обещает, что в следующем году в Украине продолжится рост заработных плат, пенсий и социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Мы не прекращаем путь, который мы начали в 2010 году, по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат по всем направлениям», - заявил Янукович.

Он назвал недопустимой задержку выплаты заработной платы.

«К сожалению, у нас есть такие случаи задержек (зарплаты) по различным причинам. Этого не должно быть. Выплата должна быть всегда своевременной, день в день, чтобы никаких сомнений ни у кого не было», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест в регионах.

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