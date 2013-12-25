Китай повысит пенсионный возраст впервые с 1950 года

Китай планирует повысить пенсионный возраст впервые с 1950 года, так как власти намерены противостоять перспективе сокращения рабочей силы, что может негативно повлиять на темпы экономического роста.

Пенсионный возраст будет расти постепенно, заявил заместитель министра человеческих ресурсов и социального обеспечения Китая ранее в этом месяце.

Аналитики считают, что возраст выхода на пенсию вырастет на 5 лет к 2020 г. В настоящий момент женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины в 60 лет, передают Вести.ru.

Повышение пенсионного возраста может быть более эффективным инструментом в борьбе с нехваткой рабочей силы, чем ослабление ограничения на количество детей.

"Я думаю, что много людей хотя бы добровольно могут работать дольше, - считает экономист по Китаю Barclays Чанг Цзянь. – Правительство получит больше пользы от повышения пенсионного возраста, чем от частичного ослабления политики одного ребенка".

В прошлом году число лиц трудоспособного возраста в Китае сократилось на 3,45 млн человек. В ООН ожидают, что население в возрасте от 15 до 59 лет с 2015 по 2025 гг. сократится на 24 млн человек, а число людей в возрасте 65 лет и более вырастет на 66 млн человек.

Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста, несмотря на его непопулярность, полезно для экономического роста и развития.