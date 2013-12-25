Декабрьские соцпособия профинансированы полностью - Королевская

В Украине завершено финансирование государственных социальных пособий за декабрь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на министра Наталью Королевскую.

По ее словам, на финансирование второго транша было направлено 471 млн грн.

«По состоянию на утро 25 декабря в Украине завершено финансирования второго транша государственных социальных пособий за этот месяц. На эти потребности из государственного бюджета было перечислено 471 млн грн. Сейчас средства уже направляются в районы. В ближайшие дни они будут зачислены на персональные счета граждан в банках и выплачены почтовыми отделениями», - сказала она.

Королевская отметила, что в целом в декабре на выплату пособий малообеспеченным семьям, семьям с детьми, инвалидам с детства и детям-инвалидам было направлено 3 млрд 707 млн. грн, что полностью удовлетворило поданные заявки.

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«Несмотря на сложную экономическую и социальную ситуацию, нам удалось обеспечить полную и своевременную выплату государственных социальных пособий. Различные виды таких пособий на сегодняшний день получают более 3,7 млн. семей, а на их выплату в 2013 году было предусмотрено 39,8 млрд грн. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году», - сказала она.

Королевская также напомнила, что с 1 декабря в Украине был увеличен размер прожиточного минимума, в связи с чем вырос и размер ряда государственных выплат.