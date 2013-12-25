Янукович пообещал выплатить зарплаты киевским бюджетникам

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что вопрос выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Киева будет решен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Анатолием Голубченко и заместителем Киевского городского головы - секретарем Киевсовета Галиной Герегой. Во время встречи был обсужден вопрос выплат зарплаты работникам бюджетной сферы Киева.

«Мы выйдем из этой ситуации. Успокойте руководителей предприятий, кто занимается и несет ответственность за своевременные выплаты. Мы сделаем все, чтобы эти выплаты были сделаны своевременно. Несмотря на эти препятствия, которые есть, мы обязаны этот вопрос решить», - сказал Янукович.

По данным пресс-службы, после завершения встречи Герега подчеркнула, что на заседание Киевсовета 24 декабря было запланировано рассмотрение пяти очень важных социальных вопросов относительно изменений в бюджет и программы социально-экономического развития, которые касались выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, транспортникам, а также надбавки учителям и работникам медицинской отрасли.

«Не удалось нам провести эти вопросы потому, что представители от оппозиционных сил нам сорвали пленарное заседание. Я вынуждена была его закрыть. Мы рассмотрели только первый вопрос повестки дня», - сказала секретарь Киевсовета.

«Мы бьем тревогу и вынуждены были обратиться к Президенту Украины. Он очень оперативно отреагировал, за что мы ему благодарны, и сегодня состоялась встреча», - отметила она. «Во время встречи мы обсуждали вопрос, каким образом можно будет эти надбавки и заработные платы выплатить, потому что до этого дня мы именно такие бюджетные вопросы решали лишь принятием решения на сессии Киевского городского совета», - добавила Герега.

«Президент нас поддерживает, бесспорно, потому что киевляне не могут быть заложниками политической ситуации», - отметила секретарь Киевсовета.