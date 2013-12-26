Японское правительство продолжит стратегию "трех стрел"

Японское правительство представит новую стратегию экономического роста в июне следующего года.

Об этом премьер-министр Синдзо Абэ рассказал агентству The Nikkei, пишут Вести Экономика.

Новые меры будут нацелены на улучшение занятости, сельского хозяйства и здравоохранения.

"Я намерен продолжать свою стратегию "трех стрел", - сказал Абэ. Напомним, что такой формат трехуровневых экономических реформ был придуман согласно древней японской легенде.

Премьер-министр также отметил, что одной из задач будет максимальное задействование женщин в экономике. В этом, по мнению правительства, может крыться огромный потенциал.

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Другие ключевые элементы могут включать ослабление ограничения на рабочее время, а также затрагивать сельское хозяйство. Насколько успешен Абэ будет на этот раз, покажет время, ясно одно - лоббисты будут оказывать всяческое сопротивление.

Компании и инвесторы будут внимательно следить за тем, пойдет ли правительство на снижение эффективной ставки корпоративного налога. Премьер-министр уже указывал на готовность рассмотреть эту меру. В таком случае ставка может упасть с нынешних 38,01% до 35,64%.