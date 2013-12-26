В России мигрантам, даже незначительно нарушившим закон, запретят въезд в страну на 15 лет

После погрома в Бирюлево, произошедшего на почве межнационального конфликта, в Госдуме продолжают искать пути решения проблем нелегальной миграции. Либерал-демократы предлагают депортировать и запретить въезд в Россию сроком на 15 лет тем иностранцам, которые на территории страны дважды совершили даже незначительные преступления. Соответствующий законопроект подготовил депутат Роман Худяков, пишут "Известия".

"Если мигрант, находясь в России, совершает административное правонарушение в первый раз, то он должен будет заплатить штраф размером в 50 тыс. рублей. За повторное нарушение его депортируют из страны и запретят въезд на 15 лет", - пояснил автор законопроекта.

Худяков отметил, что законопроект будет внесен в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию. Ранее либерал-демократ предлагал отменить мораторий на смертную казнь для преступников-мигрантов, поскольку, по его мнению, лишь ужесточение наказания за тяжкие преступления, вплоть до смертной казни, сможет остановить волну преступлений, совершаемых в России приезжими.

Зампредседателя комитета ГД по делам национальностей Ирина Белых поддержала предложение Романа Худякова и пояснила, что необходимо вести тщательный учет правонарушений всех мигрантов.

В последнее время в России участились случаи, когда в аварии попадают водители-мигранты, которые не раз нарушали правила. Например, летом этого года произошло крупное ДТП на территории «новой Москвы» — столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате аварии погибли 18 человек, 22 были госпитализированы. Виновником аварии был признан водитель грузовика, 46-летний гражданин Армении, который ранее шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее с похожей инициативой выступали депутаты Мосгордумы. Они подготовили аналогичный законопроект, в первую очередь, направленный в отношении водителей-мигрантов.

Решение о выдворении мигрантов, совершивших правонарушение на территории России, принимается в судебном порядке. В 2013 году МВД зафиксировало рост административных правонарушений, совершенных приезжими. Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Демидов рассказал, что за первый квартал 2013 года количество нарушений мигрантами правил проживания и пребывания на территории нашей страны выросло на 86%.

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