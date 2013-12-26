Президент требует выдать бюджетникам зарплаты до конца года

Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время заседания Совета регионов.

«Актуальны окончательная ликвидация задолженности по выплате заработной платы, погашение задолженности по единому социальному взносу. Текущее состояние дел в этой сфере категорически не может удовлетворить. Ведь треть долга экономически активных субъектов приходится на подконтрольные органам власти государственные и коммунальные предприятия», - подчеркнул Янукович.

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По его словам, правительство ответственно за решение вопроса с задержками Государственным казначейством платежей по страховым выплатам из фондов социального страхования.

Глава государства также поддержал принятие Стратегии содействия развитию социальной ответственности бизнеса и Плана первоочередных мер по ее реализации.

«Социальная ответственность бизнеса может и должна стать движущей силой социальных инноваций, создания рабочих мест, повышения доверия граждан к власти», - подчеркнул Янукович.