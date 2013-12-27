Испания заморозит минимальную зарплату в 2014 году

Совет министров Испании объявил о решении не повышать минимальный размер месячной зарплаты в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Кабинет Мариано Рахоя замораживает минимальную заработную плату второй раз за два года, что находится у власти. Впервые такое решение было принято сразу после победы Народной партии на парламентских выборах в конце 2011 года.

В совместном заявлении, которое в четверг опубликовали два крупнейших профсоюза Испании - Всеобщий союз трудящихся (Union General de Trabajadores, UGT) и Рабочие комиссии (Comisiones Obreras) - говорится, что решение правительства негативно отразится на покупательной способности населения, которая и без того непрерывно падает начиная с 2007 года.

Кроме того, говорится в заявлении, правительство нарушает взятое Испанией обязательство перед ЕС поддерживать фиксированную минимальную заработную плату на уровне 60% от среднего размера зарплат.

Испания находится на восьмом месте по уровню минимальной зарплаты среды европейских стран. Для сравнения, минимальная зарплата в Люксембурге, который занимает первое место, составляет 1750 евро.