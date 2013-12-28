ООН ликвидирует более 200 должностей из-за сокращения бюджета

Генеральная Ассамблея ООН по итогам голосования в последнюю пятницу года утвердила бюджет всемирной организации на 2014-2015 годы в размере 5,5 млрд долларов. Это на 1% меньше, чем в предыдущий двухлетний период, пишет ИТАР-ТАСС.

Новый бюджет впервые за время существования Объединенных Наций - с 1945 года - предусматривает сокращение рабочих мест на 2%. Таким образом, будет ликвидировано более 200 постов. Как заявил на заседании 5-го комитета ГА, курирующего финансовые вопросы, представитель США при ООН Джозеф Торсела, "под нож" пойдут "необязательные, дублирующие друг друга и устаревшие должности". Дипломат напомнил, что рост зарплат в последние годы был основным фактором роста стоимости расходов на содержание Объединенных Наций.

Страны-члены ООН также договорились заморозить выплату компенсационных пособий на период в один год и премий - на два ближайших года. Новый, более жесткий финансовый план был принят под нажимом мировых держав, которые добивались экономии средств в условиях финансовых потрясений. В то же время, беднейшие страны настаивали на увеличении расходов на программы развития. Переговоры по бюджету проходили непросто, но в итоге сторонам удалось достичь компромисса.

В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня - на эти цели выделено 7,54 млрд долларов.

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов государств-членов. Доля каждого государства рассчитывается по утвержденной Генассамблеей формуле, исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации.