Граждане Украины смогут находиться в России только 90 суток в течение полугода – закон

Москва. С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, смогут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае, если такой срок продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом», - говорится в законе.

В случае нарушения этой нормы иностранцам будет запрещен въезд в РФ сроком на три года.

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Закон принят Госдумой 17 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что инициирует введение «миграционного коридора», согласно которому иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток в течение полугода (как в Шенгенской зоне), если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.

По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем половина из них - граждане Украины.

Граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

По данным ФМС количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилось на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. человек.