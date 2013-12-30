Кабмин выделил Киеву 254,7 млн грн на зарплаты бюджетникам

Кабинет министров выделил дополнительно для бюджета Киева 254,7 млн грн для оплаты труда работников бюджетных учреждений.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 25 декабря размещено на сайте правительства.

Деньги выделены за счет уменьшения средств по программе “Обслуживание государственного долга и мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений”.

Этим же распоряжением Киевской городской госадминистрации поручено принять меры по недопущению возникновения кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетных учреждений.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что из-за срыва оппозиционерами сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.

На следующий день, 25 декабря, Президент Украины Виктор Янукович заверил, что вопрос выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы Киева будет решен.

«Мы выйдем из этой ситуации... Мы сделаем все, чтобы эти выплаты были сделаны своевременно. Несмотря на имеющиеся препятствия, мы обязаны этот вопрос решить», - сказал Янукович и дал соответствующие поручения Кабмину.