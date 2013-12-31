Граждане Украины могут находиться в России 90 суток без постановки на миграционный учет

Граждане Украины могут находиться на территории России без постановки на миграционный учет на протяжении 90 суток.

Об этом говорится в переданных УНИАН рекомендациях Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что 1 января 2014 года вступает в силу федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда с Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статья 5 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 389-ФЗ.

Упомянутым федеральным законом предусматривается, что срок временного пребывания в России иностранных граждан, которые прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (в т.ч. граждан Украины), не может превышать 90 суток суммарно на протяжении каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, а также в случае, если такой срок продлен в соответствии с федеральным законом. Если иностранец во время своего предыдущего пребывания в России превысил срок пребывания в 90 суток суммарно на протяжении каждого периода в 180 суток, ему будет запрещен въезд в Российскую Федерацию сроком на 3 года со дня выезда из России.

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Режим поездок граждан Украины и России определен Соглашением между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации от 16.01.1997 и Протоколом о внесении изменений в Соглашение от 30.10.2004.

В соответствии со статьей 1 упомянутого Соглашения (с изменениями в 2004 г.), граждане Украины и России могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государств без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по документам, которые удостоверяют лицо и подтверждают гражданство (Дополнения 1 и 2 к Соглашению).

При этом граждане Украины и России освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории другого государства, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию этой другого государства, при наличии у них миграционной карточки с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию государства пребывания.

Таким образом, граждане Украины могут находиться на территории России без взятия на миграционный учет на протяжении 90 суток.

В связи с этим МИД Украины обращает внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки и будут находиться в РФ, на необходимость соблюдения законов страны пребывания и следствия нарушения режима пребывания в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что инициирует введение «миграционного коридора», в соответствии с которым иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток на протяжении полугода, если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.

По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на один день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем половина из них - граждане Украины.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стран СНГ.

В России находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работает без оформления соответствующих документов.

По данным ФМС, количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилась на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. чел.