Болгары и румыны получили свободный доступ к работе в странах ЕС

Граждане Болгарии и Румынии с 1 января больше не нуждаются в разрешении на работу для трудоустройства в странах Евросоюза, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам занятости Ласло Андорра, передает РИА «Новости».

До сегодняшнего дня болгары и румыны и так могли беспрепятственно работать в 17 других странах ЕС. С нового года ограничения были сняты также в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Великобритании и Испании.

Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году. ЕС ввел в отношении Бухареста и Софии семилетний переходный период, прежде чем предоставить свободу передвижения рабочим этих стран.

По данным Андора, в странах ЕС уже проживают более 3 миллионов человек из Болгарии и Румынии. "Очень маловероятно, что после снятия последних ограничений на румынских и болгарских рабочих будет какое-то значительное увеличение их числа", — отмечает еврокомиссар.

По его словам, "данные исследований свидетельствуют о пользе свободного передвижения рабочих для экономики принимающих стран". При этом ЕК признает, что внезапный приток граждан из других стран ЕС в определенный город или регион действительно может создать локальные проблемы. Тем не менее, он уверен, что "ограничения на свободу передвижения европейских рабочих не решат проблемы безработицы или кризиса". По данным Андора, в странах ЕС около 2 миллионов вакансий, и приезжие граждане могут восполнять нехватку рабочих рук.

Против свободного передвижения румынских и болгарских рабочих больше всего выступали Германия, Франция и Великобритания. Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что если Консервативная партия останется у власти после выборов 2015 года, то правительство будет способствовать принятию мер, которые бы позволили ограничить миграцию, прежде всего, из стран Восточной Европы и потенциальных новых стран-членов Евросоюза ради высоких социальных выплат. Накануне СМИ сообщали, что британские консерваторы нашли способ продлить срок действия ограничений на свободный въезд в страну мигрантов из Румынии и Болгарии и советуют Кэмерону воспользоваться лазейками в законодательстве.